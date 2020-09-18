Кишечную палочку обнаружили в свинине на нижегородском предприятии

На нижегородском предприятии обнаружили высокое содержание кишечной палочки в пробах мяса свинины. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр».

Во время пищевого мониторинга в двух пробах мяса было обнаружено обширное количество различных микроорганизмов. Это свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления.

Также в трёх образцах мяса нашли кишечную палочку, некоторые типы которой опасны для здоровья людей и могут привести к возникновению отравления.

Отметим, что, в целом, кишечная палочка находится повсюду — на руках, на поверхности мебели и т.д. Более того, ежедневно незначительное количество этих микроорганизмов проникает внутрь каждого человека, но наш иммунитет с ними, как правило, справляется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.