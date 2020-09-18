В Нижнем Новгороде началась подача тепла в детские сады и школы. Фото: АО «Теплоэнерго»

Часть объектов социальной сферы Нижнего Новгорода получили тепло до официального старта отопительного периода. Об этом сообщает пресс-служба компании «Теплоэнерго».

По состоянию на 18 сентября 2020 года теплоноситель получают 12 школ и 17 детсадов. Отметим, что отопление было включено в этих учреждениях по заявкам их руководителей.

В настоящее время пусковые работы продолжаются, так как обслуживающая компания получила ещё 429 заявок о досрочном пуске тепла в социальные учреждения.

Всего к сетям АО «Теплоэнерго» подключено 700 социальных объектов, среди них 243 детских сада и 168 школ.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться не позднее шестого дня после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов выше нуля.

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