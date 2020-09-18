536 квартир купили для детей-сирот в Нижегородской области

С начала 2020 года для детей-сирот в Нижегородской области купили 536 квартир. За последнюю неделю было приобретено 21 жилое помещение. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период времени было куплено 450 квартир. Такие цифры были озвучены в министерстве социальной политики Нижегородской области.

- Министерством приобретаются квартиры и на территории Нижнего Новгорода, - пояснил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Александр Бовин. – На сегодняшний день куплена уже 121 квартира – это более 77% от всего запланированного на этот год количества. Еще на пять квартир сейчас заключаются государственные контракты. Также объявлены аукционы на приобретение 27 жилых помещений.

К слову, все эти квартиры покупаются в домах, построенных не ранее 1970 года. Все они должны соответствовать требованиям благоустроенного жилья.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот в этом году выделено около 1 миллиарда рублей. Львиная доля из них – 867 миллионов рублей – поступили из регионального бюджета.