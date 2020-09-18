Число кандидатов на пост заместителя мэра сократилось до 16 человек

Еще накануне за пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по социальной политике в очном этапе собирались бороться 20 кандидатов. Однако за сутки из политической борьбы выбыли сразу четыре претендента. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Нижнего Новгорода Александр Малафеев.

- Дошли до очного этапа конкурса 20 кандидатов, - напомнил он. – Однако тема презентации очень сложная – стратегическое развитие блока социальной политики. Поэтому отсеялись еще четыре человека.

По словам Александра Малафеева, очный этап конкурса будет состоять из двух частей. Сначала конкурсантам предстоит защищать свои презентации, а затем в понедельник они пройдут этап углубленной оценки. Там планируется определить их самые значимые управленческие и профессиональные компетенции.

Стоит отметить, что в подчинение у заместителя главы администрации по социальной политике находятся четыре департамента и 700 подведомственных учреждений. Он будет курировать сразу несколько направлений – культуру, образование, спорт и социальную политику. По итогам этой оценки будут выбраны три-четыре кандидата, которым предстоит собеседование с исполняющим обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.