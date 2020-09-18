Движение общественного транспорта временно изменится в Нижнем Новгороде

В период с 22:00 18 сентября 2020 года до 4:59 20 сентября 2020 года улица Дружбы напротив дома 9Б будет временно перекрыта для движения.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, изменения коснутся движения общественного транспорта. Так, автобусный маршрут А-19 будет проложен от улицы Гвоздильной по улице Донбасской, улице Новикова-Прибоя, улице Кировской, улице Дружбы. В обратном направлении — без изменений.

В эти же дни путь следования автобуса Т-88 будет проходить от улицы Гвоздильной по улице Донбасской, улице Новикова-Прибоя. В обратном направлении — без изменений.

Движения трамвая №417, следующего от остановки «52-й квартал» будет организовано до улицы Игарской.

Также с 6:00 до 17:00 19 сентября 2020 года перекроют движение транспорта по набережной Гребного канала: от Красной слободы до слободы Подновье. Это связано с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации».

Так, движение автобуса А-5 будет организовано по схеме от площади Горького до Казанского съезда.

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