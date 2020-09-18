Валерий Камальдинов: «Легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена»

По закону легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена. В этом уверен член Общественной палаты Нижегородской области, председатель Общественного попечительского совета по благоустройству парка «Швейцария» Валерий Камальдинов.

- Да, людей на выборы пришло мало. Я связываю это с тем, что подготовка к выборам на этот раз была на довольно низком уровне, - полагает Валерий Камальдинов. - Не было ажиотажа, мало кто из кандидатов приглашал избирателей на встречи. И этот минус был очень серьёзным. Не хватало и справочной литературы — многие избиратели только на участке узнали, кто их кандидаты. Ни партии, ни самовыдвиженцы здесь не сработали. Даже в сельской местности на этот раз явка была выше, чем в городе. Так что в низкой явке, думаю, следует винить не только избирателей, но и самих кандидатов в депутаты, большинство их которых заняло пассивную позицию.