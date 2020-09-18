Озеро Больничное и Сортировочное обследовали на предмет загрязнения бытовым мусором
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Выездное совещание по вопросам расчистки озер Больничное и Сортировочное провели в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Сотрудники Министерства экологии совместно с общественными деятелями и экологами обследовали озера и отметили высокий уровень загрязненности водоёмов бытовым мусором.
В ближайшее время планируется приступить к составлению перечня средств, необходимых для проведения расчистки. Также было отмечено, что впоследствии требуется проводить мероприятия по экологическому воспитанию нижегородцев.
- Местные жители и отдыхающие тоже должны осознавать свою ответственность, не оставлять здесь мусор и прочие отходы, - подчеркнул начальник отдела водопользования, гидротехнических сооружений министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Константин Гнидин.
В настоящее время на территории озера Больничное также проводятся работы по благоустройству. К октябрю 2020 года там появится благоустроенный парк, зона пляжного волейбола и мини-футбола, причальная стенка.
- Важен комплексный подход к благоустройству, к очистке зеркала озера и береговой зоны, - сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов.
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