Озеро Больничное и Сортировочное обследовали на предмет загрязнения бытовым мусором Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Выездное совещание по вопросам расчистки озер Больничное и Сортировочное провели в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сотрудники Министерства экологии совместно с общественными деятелями и экологами обследовали озера и отметили высокий уровень загрязненности водоёмов бытовым мусором.

В ближайшее время планируется приступить к составлению перечня средств, необходимых для проведения расчистки. Также было отмечено, что впоследствии требуется проводить мероприятия по экологическому воспитанию нижегородцев.

- Местные жители и отдыхающие тоже должны осознавать свою ответственность, не оставлять здесь мусор и прочие отходы, - подчеркнул начальник отдела водопользования, гидротехнических сооружений министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Константин Гнидин.

В настоящее время на территории озера Больничное также проводятся работы по благоустройству. К октябрю 2020 года там появится благоустроенный парк, зона пляжного волейбола и мини-футбола, причальная стенка.

- Важен комплексный подход к благоустройству, к очистке зеркала озера и береговой зоны, - сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов.

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