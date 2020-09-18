Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 32 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 32 муниципалитетах.

По полученной информации на 18 сентября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 30 435 человек, из них 15 045 проживает в Нижнем Новгороде, 15 390 – в районах и городских округах Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (2 663 человека) и Павловском районе (1 495 человек). Следом идёт город Бор — зараженных 1 064 человека, и 783 жителя Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 3545

Ленинский – 2414

Канавинский – 1935

Советский – 1711

Московский – 1593

Сормовский – 1580

Нижегородский – 1245

Приокский – 1022

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