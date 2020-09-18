Новая нижегородская транспортная схема оценена в 111,1 млрд рублей

Модернизация нижегородской транспортной сети обойдётся в 111,1 миллиарда рублей. Об этом стало известно в ходе презентации проектов, которые госкорпорация «ВЭБ.РФ» может профинансировать.

Из общей суммы на улучшение городского электротранспорта потребуется 41,8 миллиарда рублей. 17,9 миллиарда рублей уйдет на обновление подвижного состава, а 2,5 миллиарда рублей на развитие сети транспортно-пересадочных узлов.

Проект новой транспортной схемы также предусматривает строительство трех новых станций метро, для этого потребуется финансирование в 46,3 миллиарда рублей. Кроме того, строительство канатных дорог в городе оценивается в 2,64 миллиарда рублей.

Как сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, сейчас проект обновления транспортной схемы находится в стадии технического и экономического обоснования.

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