Летние электрички отменяются в Нижегородской области

Сразу несколько электричек отменят в Нижегородской области. Количество пригородных поездов сократится уже с 28 сентября. Об этом сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

В связи с окончанием дачного сезона нижегородцы стали реже пользоваться электричками, поэтому изменилось и расписание летних пригородных поездов на Кировском, Арзамасском и Владимирском направлениях.

С 28 сентября отменяются ежедневные рейсы поездов № 6305/6306/6307/6308 сообщением Киров — Лянгасово — Киров, а также № 6333/6334 сообщением Киров — Стрижи — Киров.

С 1 октября изменения коснутся и поездов № 6614/6613 сообщением Киров — Великая — Киров. Кроме того, отменяются поезда № 6711/6710 сообщением проспект Гагарина — Суроватиха — проспект Гагарина.

С 5 октября перестанут курсировать поезда № 6707/6714 сообщением Кустовая — Суроватиха — Кустовая.

С 17 октября в выходные дни перестанут ходить пригородные поезда № 6003/6004/6017/6018 сообщением Нижний Новгород — проспект Гагарина — Нижний Новгород, а также поезда № 6711/6710 сообщением проспект Гагарина — Суроватиха — проспект Гагарина.

С 31 октября отменят поезда № 6707/6714 сообщением Кустовая — Суроватиха — Кустовая и № 6709/6716 сообщением Нижний — Суроватиха — Нижний Новгород.

С 3 октября по выходным дням отменяются поезда № 6408/6409 сообщением Владимир — Ковров — Владимир.

В будние дни перестанут курсировать поезда № 6653/6654 сообщением Нижний Новгород — Металлист — Нижний Новгород.

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