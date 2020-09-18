В рейтинг Forbes вошли шесть нижегородских компаний

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний России-2020. В список 200 лучших попали сразу шесть предприятий из Нижегородской области. Ими стали «Группа ГАЗ», «Сладкая жизнь», «Бристоль», «Фармкомплект» ,«Алиди» и «Агат».

Компания «Сладкая жизнь» из Дзержинска, которая занимается торговлей, оказалась на 94-м месте с выручкой 118,8 миллиарда рублей.

Компания «Бристоль» занимает 106-ю позицию в списке с выручкой в 108,4 миллиард рублей.

На 114-м месте расположилась «Группа ГАЗ». За прошлый год одно из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода заработало 102,1 миллиарда рублей.

«Фармкомплект», базирующийся на фармацевтической продукции, занял 169-ю позицию, заработав за прошлый год 60 миллиардов рублей.

179 место заняла компания «Агат». Ее выручка за прошлый год достигла 56,56 миллиарда рублей.

И, наконец, на 190-ой позиции в списке расположилась транспортная компания «Алиди». За прошлый год выручка предприятия составила 52,3 миллиарда рублей.

Самое первое место в рейтинге заняла компания «Лукойл», заработавшая за прошлый год почти восемь триллионов рублей. За ним – Сургутнефтегаз (1,8 триллиона рублей в год). И тройку лидеров завершает X5 Retail Group с выручкой в 1,7 триллиона рублей.

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