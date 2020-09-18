В 113 классах в Нижегородской области ввели карантин по коронавирусу

В Нижегородской области в 43 школах уже введен карантин по коронавирусу. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- На карантин закрыты 66 классов в 43 школах Нижегородской области, - отметил Сергей Злобин. - Еще две школы закрыты на карантин полностью - № 6 в городе Выкса и школа в селе Вареж Павловского района. В общей сложности, карантин будет действовать в 113 классах образовательных учреждений, расположенных в самом Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Урене, а также в Лукояновском, Сергачском и других районах.

Одновременно с этим карантин вводится в 25 группах 22 детских садах Нижегородской области. В частности, закрыты на карантин группы в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе, на Бору и в других районах.

Кроме того, министр отметил, что в четырех учреждениях среднего профессионального образования на карантин закрыты четыре группы. Также карантинные меры ввели в двух группах архитектурно-строительного университета города Нижнего Новгорода.

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