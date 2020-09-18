Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ночью и утром 18 сентября возможны грозы, сильный ветер и проливные дожди. Соответствующее предупреждение выпустило региональное МЧС со ссылкой Верхне-Волжское УГМС.

- В этот период в Нижнем Новгороде возможны ливни, грозы и усиления ветра с порывами до 22 метров в секунду, - говорится в предупреждении. – В связи с этим в регионе увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, муниципального уровня, связанных с грозами и ливнями.

В этот период нижегородцам рекомендуют держаться подальше от ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также не стоит находиться на улице в период неблагоприятных погодных условий. Во время грозы стоит укрыться в ближайшем магазине или доме.

К слову, в течение всего дня 19 сентября в Нижнем Новгороде будут лить дожди, поэтому ни в коем случае не забывайте про зонт. При этом столбики термометров будут держаться на отметке + 11…+13 градусов.