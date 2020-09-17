Нижегородский художественный музей ждёт масштабная реставрация

В Нижегородском государственном художественном музее (Верхневолжская набережная, 3) до конца этого года пройдёт масштабная реставрация. Музей является памятником архитектуры федерального значения начала XX века, а также известен как Дом Сироткина. Преображение музея – часть подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

На объекте заменят фасад и кровлю, а также помещения внутри. В залах установят современное музейное освещение, витрины и подиумы и необходимые увлажнители воздуха согласно требованиям по хранению экспонатов и проведению выставок. В помещениях музея специалисты отреставрируют паркет.

Благоустройство затронет и территорию вокруг музея. Во дворике Дома Сироткина посадят деревья, клумбы, установят скамейки и другие архитектурные формы.

Зал К.Е. Маковского уже закрыли на модернизацию. Вскоре нас ожидает в нём интерактивная мультимедийная картина – «Воззвание Минина» – одна из самых масштабных картин России. Зрители отправятся на VR-экскурсию и окажутся в пространстве известного шедевра с помощью технологий виртуальной реальности. В ходе неё они услышат интересные факты о картине, внутри которой находятся, и увидят её персонажей в 3d.

Планируется, что обновленная экспозиция будет открыта в День народного единства – 4 ноября. Отметим, что в настоящее время для посещения доступна только постоянная экспозиция западноевропейского искусства.