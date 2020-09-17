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Нижегородские инвесторы представили свои проекты Фонду развития моногородов

Один из них касается производства средств индивидуальной защиты
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Инвесторы из моногородов Нижегородской области на днях представили свои инвестиционные проекты представителям Фонда развития моногородов. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

- Эта рабочая встреча прошла в формате индивидуальных консультаций по каждому проекту, - говорится в сообщении. – Все участвующие во встрече инвесторы рассчитывали воспользоваться финансовой поддержкой со стороны Фонда. По итогам встречи наши представители оценили ряд инвестиционных проектов, которые будут реализованы в моногородах. Среди них производство средств индивидуальной защиты, маслоэкстракционное предприятие и проекты в сфере машиностроения.

Со своей стороны инвесторы готовятся подать заявки в Фонд развития моногородов для получения различных мер поддержки. После встречи все они получили необходимые консультации и рекомендации перед подачей документов в Фонд.

- Все предприниматели получили консультации о возможности получения статуса резидента ТОСЭР, - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году Выкса вошла в ТОП-10 моногородов России.