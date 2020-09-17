Четыре улицы перекроют в Нижнем Новгороде 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 сентября нижегородским автомобилистам следует быть особенно внимательными. Будут перекрыты сразу четыре улицы. Информацией об этом поделились в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

А также предоставили конкретные данные:

с 08:00 18 сентября до 08:00 30 сентября временно приостановят движение транспорта у дома № 10а по улице Челюскинцев.

С 20:00 18 сентября до 06:00 30 сентября – у дома № 1 по улице Павловской.

Временно будет остановлено движение транспорта с 20:00 18 сентября до 06:00 21 сентября на участке дороги по улице Машинной у дома № 38, корпус 2 и по проспекту Кораблестроителей.

Кроме этого, с 22:00 18 сентября до 04:59 20 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, будет временно прекращено движение транспорта по улице Дружбы напротив дома 9б.

Дептранс призывает автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.