Прокуратура заинтересовалась благоустройством Мещерского озера

Нижегородская областная прокуратура проверила информацию о многочисленных нарушениях, допущенных при благоустройстве территории Мещерского озера. В ходе проверки действительно был выявлен целый ряд недостатков. Об этом сообщается на сайте Нижегородской прокуратуры.

- В частности, комиссия обнаружила повреждения настила, повреждение покрытия пирамид, разрушение декоративных камней. Кроме того, на покрытии пола отсутствовали крепежные элементы, - говорится в сообщения. – Все эти повреждения не отвечают требованиям безопасности.

Однако, по данным прокуратуры, администрация не приняла никаких мер, чтобы устранить выявленные неисправности. Контроль за их устранением надлежащим образом так же осуществлялся.

В связи с выявленными нарушениями в администрацию Нижнего Новгорода и в администрацию Канавинского района было направлено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении. Тем временем на территории Мещерского озера уже начались работы по устранению недостатков.