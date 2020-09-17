На карантин по коронавирусу закрылись две группы в ННГАСУ. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число учебных заведений, в которых действует карантин по коронавирусу. Теперь к школам и детским садам присоединились вузы. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- В настоящее время карантин введен в 26 группах в 23 детских садах Нижнего Новгорода, Сарова, Бора, Арзамаса, Дзержинска и других городов Нижегородской области, - рассказал Сергей Злобин. – Также полностью закрыты на карантин три нижегородские школы - № 6 в Выксе, школа в селе Вареж Павловского района и Бердниковская школа в Тонкинском районе. Еще в 41 нижегородской школе закрыты на карантин отдельные классы. Всего 115 классов. Кроме того, карантин объявлен в группах ННГАСУ и в четырех группах четырех учреждений среднего профессионального образования.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако карантинные ограничения вводятся во все большем количестве образовательных учреждений Нижегородской области.

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