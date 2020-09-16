Нижегородский избирком подвел итоги Единого дня голосования

В Нижегородской области подвели итоги Единого дня голосования, состоявшегося 13 сентября. По итогам выборов явка в Нижегородской области составила 22,6%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

- Возможно, это не самая высокая явка, но сейчас это достойный показатель, - уверена Маргарита Красилевская. – На муниципальных выборах явка традиционно не самая высокая, а в условиях сложной эпидемиологической ситуации она снизилась еще.

По данным регионального Избиркома, явка на выборах депутатов городской Думы составила свыше 15%. На дополнительных выборах депутата регионального Заксобрания по округу № 11 составила 16,76%.

- Особенность этой кампании в том, что там не применялись нормы о прикреплении по месту нахождения избирателей, - отметила Маргарита Красилевская. – Одновременно с этим было предусмотрено досрочное голосование. В нем можно было принять участие со 2 сентября.