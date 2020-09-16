17 сентября в Нижегородском кремле освятят крест и купол колокольни

17 сентября в 17 часов в Нижегородском кремле освятят крест и купол колокольни, строящейся рядом со зданием администрации Нижнего Новгорода. На месте возведения колокольни в начале ХХ века стоял Спасо-Преображенский кафедральный собор. Освящение совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Сразу после купол и крест будут подняты на колокольню и установлены. Этой информацией поделилась пресс-служба Нижегородской епархии.

В преддверии 800-летия города Нижегородская епархия выступила с инициативой воссоздания исторических храмов кремля. В 2019 году на месте колокольни утраченного Спасо-Преображенского собора проводились археологические работы. В их результате обнаружили фрагменты фундамента исторической колокольни, которые теперь предложено преобразовать в музейную экспозицию и демонстрировать фундамент начала ХVIII века.

Автором проекта по воссозданию соборной колокольни в кремле является руководитель ООО «РИЦ» Юрий Коваль. Архитектурно-планировочные решения согласованы с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Отделку фасадов выполнят на высоком художественном уровне из современных высококачественных материалов, характерных для архитектуры XVIII века ради воссоздания исторического облика. И установят часы, как было в прежние времена. В определенные часы доступ на смотровую площадку колокольни будет организован для нижегородцев и гостей города.