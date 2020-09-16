40 км дорог отремонтируют в Спасском районе в 2021 году по нацпроекту Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Прием работ по ремонту дорог в Спасском районе провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Протяженность готового полотна составила 2 километра – у села Масловка и деревни Скучиха от подъезда к селу Спасское. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– До ремонта движение по этой дороге было затруднено. Множественные ямы создавали опасность для водителей. При этом дорога ведет сразу к нескольким населенным пунктам. При создании дорожного покрытия специалисты использовали самые современные технологии. Вообще в Спасском районе в этом году мы отремонтировали 10 километров дорог. В следующем планируем увеличить объем и привести в нормативное состояние 40 километров дорог, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ремонт основания дорожного полотна в Спасском районе выполнили с применением технологии ресайклинга. Это экономичный способ укрепления основания дороги смесью из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. По прочности смесь можно сравнить с железобетонными конструкциями в строительстве. Такое основание значительно увеличивает износостойкость дорожной «одежды». После этого на основание укладывается слой асфальтобетона.

Также в рамках ремонта был уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, проведена подсыпка и планировка обочин. Стоимость работ по госконтракту составила 14,8 млн рублей.

Вся региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 км. По поручению Глеба Никитина контракты на проведение дорожных работ по этому нацпроекту были заключены в прошлом году, что позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.