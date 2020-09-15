Артем Бафанов рассказал о преимуществах перевода автомобилей на газ

В Нижегородской области 15 сентября прошло выездное совещание по развитию рынка газомоторного топлива. В нем приняли участие представители регионального министерства транспорта, министерства энергетики и ЖКХ и общественники. В рамках совещания его участники посетили один из сервисных центров в Богородском районе, где переоборудуют грузовые автомобили на газодизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- К числу основных преимуществ такого топлива является экономичность и экологичность, - отметил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов. – Кроме того, благодаря этому топливу двигатель обладает большим ресурсом. Что касается юридических лиц, то им перевод автомобилей на газ позволяет сэкономить на эксплуатационных расходах. Результатом является удешевление стоимости доставки и сдерживание роста цен.

Напомним, в Нижегородской области действует государственная программа «Развитие энергетики». Она предусматривает перевод транспорта на компримированный природный газ. С момента действия программы на газ было переведено около 40 грузовых автомобилей.