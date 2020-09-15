Мужчина погиб при обрушении здания в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трагедией закончился разбор стены одного из зданий на территории Починковского района в Нижегородской области – обветшавшее здание обрушилось на одного из местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Около двух часов дня 15 сентября поступило сообщение о том, что при проведении демонтажа кирпичной кладки стены частного дома обрушилась стена нежилого здания, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС. – Трагедия произошла в доме № 16 по улице Верхней в поселке Шагаево Починковского района. В результате погиб 40-летний мужчина. Его тело было извлечено местными жителями. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали об обрушении строительных лесов на территории одного из строящихся жилых комплексов в Нижнем Новгороде. В результате с огромной высоты упали семь человек. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы Нижнего Новгорода.

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