Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин награжден почетной грамотой Президента России за вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата WorldSkills. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В последние годы движение по повышению стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру набирает популярность. В настоящее время организация объединяет более 12 000 молодых людей и их наставников в профессии.

- Ежегодно в регионе проводится областной чемпионат WorldSkills. Сегодня это более 40 компетенций, по которым состязаются около 500 участников. Зрителями чемпионата становятся около 6000 человек, - рассказал Глеб Никитин.

С каждым годом нижегородские представители рабочих специальностей все более достойно выступают на международном конкурсе. Так, ежегодно наши земляки завоевывают более 5 медалей разного достоинства.

О развитии движения в регионе свидетельствует и участие трех нижегородских представителей в составе национальной сборной команды «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

- Мы очень благодарны руководству страны за поддержку этого направления. Развитие Нижегородской области немыслимо без квалифицированных представителей рабочих профессий. Ставим перед собой задачу растить будущих чемпионов, - поделился Глеб Никитин.

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