Общественный совет ознакомился с программой озеленения в парке «Швейцария»

Подрядная организация использует препараты, способствующие росту корней и улучшению их самочувствия. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Обновленную программу зелёных насаждений в парке «Швейцария» представили общественному совету по благоустройству парка при главе города Нижнего Новгорода. Об этом сообщает администрация города.

Подрядная компания обсудила с участниками инспекционной группы комплекс мероприятий, направленных на озеленение территории. Так, в парке высадят 828 хвойных и 804 лиственных дерева, а также почти 32 тысячи кустарников. Также была проведена проверка того, как рабочие убирают аварийные деревья.

Не стал пренебрегать подрядчик и рекомендациями от заместителя директора Ботанического сада ННГУ Татьяны Хрыновой. Она дала совет по высадке хвойных деревьев и ягодных кустарников в зависимости от удаления от проспекта Гагарина. Особое внимание уделили и тому, что вблизи детских площадок не стоит сажать определенные виды растений.

– Мы предоставим членам совета карту аварийных деревьев. Высадку молодых деревьев и кустарников начнём после того, как будут закончены основные работы, связанные с использованием техники, с учётом сезонности для того, чтобы повысить их приживаемость, - рассказал представитель компании-подрядчика Ильяс Мусаев.

В настоящее время работы по благоустройству территории парка «Швейцария» проводятся с соблюдением всех требований. В этом уверена председатель нижегородского отделения Всероссийского общества охраны природы Татьяна Созонтьева.

В ходе инспекции также было отмечено, что в парке стараются сохранить все деревья, кроме ослабленных и способных нанести вред в случае падения из-за сильного ветра.

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