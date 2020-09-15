Правительство региона прокомментировало ситуацию с Давидом Мелик-Гусейновым

Решением губернатора Нижегородской области была назначена проверка соблюдения Давидом Мелик-Гусейновым ограничений и запретов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По предварительным данным, с 2015 года финансовая деятельность в ИП Давида Мелик-Гусейнова не осуществлялась, - говорится в сообщении. - В ООО «Кавминводы ФАРМ» лицензия на торговлю розничными лекарственными средствами в специализированных магазинах аннулирована в 2015 году, компания также не осуществляла финансовую деятельность с 2014 года. В подтверждение данной информации отправлены официальные запросы в регистрирующие органы.

Ранее статус индивидуального предпринимателя и учредителя ООО был прекращен Давидом Мелик-Гусейновым на основании личного заявления.