Кофейню Cheeseberry выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Фото: сайт «Авито»

В Нижнем Новгороде выставили на продажу кофейню Cheeseberry. Объявление о продаже объекта за 650 тысяч рублей размещено на сайте «Авито».

Заведение расположено в торговом центре «Небо» – на площади Лядова. Торговая точка работает уже три года и оборудована всем необходимым. Также кофейня является единственным заведением на фудкорте, где подключено горячее и холодное водоснабжение.

Кроме того, кофейня смогла восстановиться после пандемии коронавируса и теперь вновь приносит прибыль. Сейчас в заведении посменно работают два бариста.

- Когда открывались, сделали все основательно, - говорится в объявлении. - Продается по причине обязанностей по контракту, нет возможности вести деятельность. Договор аренды перезаключен на год, с лояльной ставкой.

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