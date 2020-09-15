В Нижегородской области собрали 1,5 миллиона тонн зерна
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Работы по уборке зерновых культур в Нижегородской области подходят к концу. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.
С полей региона собрали 1,5 миллиона тонн урожая зерновых и зернобобовых культур. Это на 25% больше уровня прошлого года.
В настоящее время зерно обмолочено с 540 тысяч гектаров посеянных площадей.
- Важно, чтобы хороший урожай позволил заложить основу для дальнейшего прогресса. Мы обязательно продолжим поддерживать отрасль. Это касается закупки техники, семенного материала, привлечения кадров и многого другого, - отметил губернатор Глеб Никитин.
Также в активном темпе сейчас в полном объеме продолжается сбор картофеля, овощей, сахарной свеклы, рапса и льна-долгунца.
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