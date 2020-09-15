Новый КТ-томограф заработал в Уренской ЦРБ

Новый КТ-томограф заработал в центральной районной больнице Урени Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в центральной районной больнице Урени установлен новый КТ-томограф. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время также готовятся документы на покупку современного аппарата УЗИ.

Новейшее высококлассное оборудование, безусловно, повысит качество оказываемой медицинской помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отметим, что компьютерный томограф отсутствовал в Уренской ЦРБ с октября 2019 года, а ближайшим местом, куда пациенты обращались за получением данной медицинской услуги, был город Шахунья.

- Установка компьютерного томографа - новый этап в жизни нашей больницы и иное качество обслуживания, - отметил главный врач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

На финансирование высокотехнологичного оборудования федеральный бюджет выделил 49 миллионов рублей.

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