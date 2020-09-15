Сергей Дмитриев: «Будущее нашего города во многом зависит от того, за каких депутатов мы проголосовали»

С возможными нарушениями на выборах должны разбираться законодательные органы. В этом уверен ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, говоря о прошедших выборах в представительные органы власти Нижегородской области.

Сергей Дмитриев отметил, что на выборах в избирательном участке его родной школы всё прошло в обычном режиме, без каких-либо зафиксированных нарушений. Кроме того, на участках, расположенных на территории Нижегородского технического университета, также замечаний ни к членам избирательных комиссий, ни к организаторам выборов не возникло.

- В целом с сожалением можно отметить невысокую явку на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода. Хотя число кандидатов было немалым: это и представители различных партий, и самовыдвиженцы, то есть было из кого выбирать, - поделился ректор НГТУ. - Видимо, горожане не придают муниципальным выборам должного значения. Хотя будущее нашего родного города во многом зависит от того, за каких депутатов мы проголосовали и кого сами выбрали в представительный орган местной власти.

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