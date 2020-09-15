Глеб Никитин обсудил с Вячеславом Фетисовым реализацию нацпроекта «Экология»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня провел рабочую встречу с депутатом Госдумы, послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым. В ходе встречи они обсудили реализацию национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородская область имеет большое значение для страны, - отметил Вячеслав Фетисов. – И экологическое направление, за которое отвечает Глеб Никитин в Госсовете, важнейшее для будущего России. Нам обязательно нужно развивать эту тему на мировом уровне. Чтобы ликвидировать экологический ущерб, накопленный в прошлом, необходимы большие средства. И нам важно показать миру, что мы ведем эту работу, что у нас есть для этого необходимые государственные программы. Однако мы не сможем добиться желаемого результата, не объединив наши усилия.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области действительно реализуется много мероприятий в рамках нацпроекта «Экология».

- В рамках проекта «Чистая страна» в регионе будет ликвидировано несколько крупных свалок в черте города, - рассказал Глеб Никитин. – Одной из них станет Шуваловская свалка, недавно вошедшая в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Деньги на ее ликвидацию уже заложены в федеральный бюджет.