Андрей Дахин: «Выборы в Нижегородской области прошли достаточно чисто, нет причин оспаривать результаты»

Можно с уверенностью говорить о том, что выборы прошли в Нижегородской области достаточно чисто, нет причин оспаривать результаты или сомневаться в легитимности. В этом уверен политолог, заведующий кафедрой философии и политологии РАНГХ и ГС Андрей Дахин.

- Нужно отметить, что хорошо сработали общественные наблюдатели в кооперации с государственными службами, которые призваны сохранить и обеспечить надлежащий порядок в ходе голосования, - отметил Андрей Дахин. - Оперативно действовали группы наблюдателей при региональной Общественной палате. Они достаточно живо изучали появлявшиеся в сетях жалобы, замечания или претензии. Фиксировали, разоблачали недостоверные сведения. Появление этого механизма позволяет сделать шаг вперед в направлении обеспечения чистоты и устойчивости избирательной системы.

Отметил политолог и другие важные черты прошедших выборов. К примеру, тот факт, что наблюдатели оперативно выявили манипуляции с документацией в одной из избирательных комиссий и оперативно сработали совместно с контролерами и полицией.

- Это хороший правовой опыт, только так и можно решить задачу достоверности голосования, - полагает Андрей Дахин. - Хочу подчеркнуть, что данный порядок нужно закреплять. Оперативное взаимодействие общественных наблюдателей и официальных структур обеспечивают надзор за сохранением порядка на выборах. Из особенностей я бы отметил, что выборы проходили достаточно тихо с точки зрения провозглашения основными партиями каких-то партийных платформ, программ. Явка была бы больше, если бы все партии заявили свои программные ориентиры.