Нижегородские школьники задали вопросы Дмитрию Чернышенко

Сразу два нижегородских школьника Алексей Архипов и Иван Миронов отметились в ходе открытого урока «Искусственный интеллект» всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Они задали вопросы вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко.

- Во многих школах России уроки информатики проходят раз в неделю. Как в таких условиях становиться профессионалами в IT? И каково будущее этой профессии, - поинтересовался у вице-премьера ученик 11 класса школы № 24 Алексей Архипов.

- Привет Нижнему Новгороду, был там у вас недавно, - признался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. – У вас крутой продвинутый «цифровой губернатор». Недавно были обозначены пять целей для достижения в 2030 году. И одна из них – это цифровая трансформация. Никогда раньше такого не было. Конечно, нужно самим образовываться в этом направлении. Можно найти себе образовательные курсы, которые государство вам частично оплатит, а если вы продвинетесь на следующий уровень, то оплатит полностью.