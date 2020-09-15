Деревню из фильма «Холоп» построят под Нижним Новгородом. Фото: Предоставлено героем публикации

В умирающем селе Нижегородской области построят знаменитую деревню из фильма «Холоп». Она должна стать первым в России музейно-туристическим комплексом с эффектом полного погружения в деревню с настоящей кузницей, ремесленными мастерскими, старорусским парком аттракционов и многими другими «фишками».

- Мы хотим полностью обойти принцип «уютно как дома», - признается один из создателей парка «Кирилловская усадьба» Александр Инешин. - Сейчас многие гостиницы и парки отдыха пытаются воссоздать теплоту домашнего очага. Но на самом деле человек, уходя из своего жилища, пытается попасть в другую реальность. Эту возможность мы ему и предоставим. Это будет путешествие к прошлому, к корням. У нас не будет душевой кабины с гидромассажем, у нас будет баня по-черному, река и бочка для купания. И так во всем

На территории парка можно будет остановиться всей семьей и на себе прочувствовать все прелести и радости деревенской жизни. Новая усадьба нА старинный лад будет построена в селе Кириллово Краснобаковского района.