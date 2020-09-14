Глеб Никитин обсудил со скульпторами памятник Александру Невскому

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился руководитель авторского коллектива, победившего в голосовании на лучший проект памятника Александру Невскому, Андреем Ковальчуком. В обсуждении приняли участвовали заместитель губернатора Сергей Морозов, заместитель председателя регионального правительства Олег Беркович и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- Для нас является приоритетом мнение и позиция нижегородцев, поэтому все инициативы мы обсуждаем с общественностью и экспертным сообществом на специальном портале «Нижний 800», - пояснил Глеб Никитин. – Именно путем голосования был выбран эскиз и будущее месторасположение памятника – около собора Александра Невского. В этом голосовании приняли участие почти десять тысяч нижегородцев.

По словам Андрея Ковальчука, их авторский коллектив рассматривал два варианта памятника – с конем и без коня.

- После обсуждения мы все-таки выбрали первый вариант, - рассказал Андрей Ковальчук. – Он связан с традициями русских былин и овеян васнецовскими мотивами.

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