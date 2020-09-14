Нижегородцам покажут фильмы в парке «Дубки»

Жители Ленинского района Нижнего Новгорода и другие желающие смогут оценить проект «Кинотеатр под открытым небом» в этом сентябре в парке «Дубки». Художественные и документальные фильмы прямо под открытым небом стартуют с 15 сентября. Этим поделились в МАУ «Дирекция парков и скверов г. Нижнего Новгорода».

– Мы с лета еще планировали провести серию показов художественного и документального кино, но ограничения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внесли свои коррективы. Сейчас кинотеатры разрешили и надеемся, что погода нам тоже позволит провести пять показов, которые мы запланировали. Среди них кинокартины известных режиссеров: Л. Гайдая, В. Меньшова, Ю. Чулюкина. Вместе с нижегородцами мы увидим классику советского кино – "Спортлото-82", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Девчата", – сообщил директор МАУ «Дирекция парков и скверов» Александр Чикаев.

По его словам, важное место в кинопоказах занимают документальные видеоработы, снятые нижегородцами для участия в конкурсе "Посмотри на город". Этот проект является одним из первых, включенных в официальную программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Конкурс организован в 2016 году и проходит при поддержке правительства Нижегородской области и администрации города. Его цель – создание видеообраза Нижнего Новгорода, способствующего продвижению города и развитию его туристического потенциала, поиск новых идей и смыслов для развития города, а также формирование у нижегородцев современного многопланового образа прошлого, настоящего и будущего родного города.

Афиша показов доступна каждому в официальной группе ВКонтакте дирекции https://vk.com/direkcia . В этой же группе можно уточнить расписание кинопоказов на сентябрь.