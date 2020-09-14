Нижегородские медики поблагодарили региональное правительство за поездку в Большой театр Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Целая делегация из 40 нижегородских врачей, боровшихся с коронавирусом, побывала на днях в Москве. Для них правительством Нижегородской области была организована насыщенная культурная программа.

- Поездка для просмотра балета «Дон Кихот» в Большом театре была организована в знак благодарности за героические усилия, которые приложили медики для лечения нижегородцев в период пандемии, - напомнили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

Стоит отметить, что сами врачи были в восторге от поездки. У них осталась масса эмоций и от посещения театра, и от прогулки по Москве.

- Впечатления от мероприятия останутся на всю жизнь, - призналась главный врач 29-й клинической больницы Нижнего Новгорода Юлия Гаревская. - Мы очень рады, что нам представилась такая замечательная возможность.

- До этой поездки я еще никогда не бывала в Большом театре. Мы счастливы, что нас так поддерживают, - рассказала заместитель главного врача 38-й клинической больницы Ольга Водопьянова. - Мы благодарны руководству региона за организацию интересной культурной программы.