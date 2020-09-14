Глеб Никитин: «Прошедшие выборы открыли новую страницу в истории представительных органов власти региона»

13 сентября 2020 года в Нижегородской области состоялись выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к тем, кто обеспечивал избирательный процесс в регионе.

- Выборы - всегда большая ответственность как для кандидатов, так и для тех, кто обеспечивает процедуру голосования. Избирательные комиссии, представители правопорядка, наблюдатели, общественные организации – от работы каждого человека зависит очень и очень многое. Мне хочется сказать спасибо всем, кто в минувшие дни обеспечивал легитимность и прозрачность голосования, - поблагодарил наблюдателей глава региона.

Губернатор также отметил, что теперь перед теми, кто получит депутатский мандат будет стоять серьезная работа в интересах Нижегородской области и её жителей. Так, например, между депутатами и населением должно вестись постоянное взаимодействие, чтобы совместными усилиями достигать развития региона.

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