Завершен ремонт подъезда к селу Спасское в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик завершил ремонтные работы на подъезде к селу Спасское от дороги Воротынец-Спасское-Сергач. Общая протяженность отремонтированного участка составила 4 километра. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ремонт дороги стал возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки.

- Эта дорога находилась в аварийном состоянии: здесь было много ям и трещин. При этом по ней ежедневно проезжает значительное количество автомобилей. Для подрядчика стало дополнительной сложностью и множество инженерных коммуникаций, расположенных под дорожным полотном. Комиссия приняла работы без нареканий, все соответствует требованиям ГОСТа и СНИП. Самое главное, что работами остались довольны жители поселка, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Реализация проекта по госконтракту обошлась в 25,7 миллионов рублей.

Отметим, что по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на период с 2019 по 2024 годы необходимо произвести увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Так, в Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 км

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