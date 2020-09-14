Огромные пробки сковали Нижний Новгород 14 сентября

6-бальные пробки сковали Нижний Новгород 14 сентября Фото: Яндекс.Пробки

Нижний Новгород встал в 6-бальные пробки утром в понедельник, 14 сентября. Заторы возникли почти на всех основных городских магистралях.

По данным сайта «Яндекс. Пробки», заторы были зафиксированы на Московском, Сормовском и Казанском шоссе. Высокая загруженность дорог была отмечена на проспекте Гагарина, проспекте Ленина, улице Ванеева, площади Свободы, площади Горького, улице Варварская.

В заречной части Нижнего Новгорода самые крупные заторы образовались на улице Коминтерна, проспекте Героев, Бурнаковском проезде, а также на улицах Акимова и Федосеенко.

Бордовый уровень пробок был отмечен на въезде в Нижний Новгород со стороны Ольгино, где в настоящее время проходит строительство новой дорожной развязки. Для движения там открыты только две полосы из четырех.

Напомним, сегодня трудный день не только для автомобилистов, но и для пассажиров общественного транспорта. Сразу несколько автобусов с сегодняшнего дня начинают ездить по новым маршрутам. Среди них А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76, Т-94, их движение теперь организовано по улице Торфяной, улице Травяной, улице Федосеенко. Это связано с перекрытием движения транспорта по улице Циолковского.

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