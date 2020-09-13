Маргарита Красилевская: «Выборы в Нижегородской области прошли в спокойном режиме»

Выборы регионального и муниципального уровня в Нижегородской области 13 сентября прошли в спокойном режиме. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

- Голосование уже завершилось, - рассказала Маргарита Красилевская. - В настоящее время все избирательные участки закрыты, там ведется подсчет голосов. Данные о явке на 20.00 будут позже. Но полагаю, она не изменится сильно по сравнению с 18.00, поскольку в последние два часа избиратели, как правило, идут на участки уже не столь активно.

По словам Маргариты Красилевской, явка на региональных и муниципальных выборах, по данным на 18.00 , составила 20,75%.

На территории Нижегородской области сегодня работали 1644 избирательных участка. Они были открыты с 8:00 до 20:00. На всех этих участках полностью соблюдались все эпидемиологические требования: все участники получали средства индивидуальной защиты и антисептики. Там соблюдалась социальная дистанция.