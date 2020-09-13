Евгений Семенов: «Выборы проходят законно, и уровень их легитимности достаточно высок»

В нижегородском областном избиркоме прошло совещание с ЦИК РФ в режиме ВКС. В нем приняли участие председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына и руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов. Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

- С точки зрения экспертов Ситуационного центра, кампания протекает законно, и уровень легитимности достаточно высок, - отметил Евгений Семенов. - Наши наблюдатели равноудалены от всех политических интересов, и наша главная задача – соблюдение избирательных прав граждан.

По словам Евгения Семенова, кампания проходит в достаточно взвинченной обстановке, с использованием новых технологий, методов и приемов борьбы.

- При этом она проходит законно, и у нас нет практически никаких серьезных замечаний к ходу кампании, - оценил Евгений Семенов. - Исключением стали несколько случаев, которые тщательно расследуются.