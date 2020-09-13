Марина Мамонова: «Члены УИК пожаловались на наблюдателей от некоторых кандидатов»

В нижегородской областной избирательной комиссии 13 сентября прошло совещание с ЦИК России в режиме ВКС. В совещании приняли участие председатель Избиркома Маргарита Красилевская, уполномоченный по правам человека Нижегородской области Оксана Кислицына, руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Евгений Семенов.

- Впервые за все время моей работы в избирательных комиссиях к нам поступили жалобы от членов участковых избирательных комиссий на то, что наблюдатели от некоторых кандидатов специально выводят их из равновесия, провоцируя скандалы и неоднозначные ситуации, - отметила руководитель Избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова. – В результате члены избирательных комиссий могут допустить какие-либо ошибки. Мы стараемся мобилизовать членов участковых избирательных комиссий. Они должны сконцентрироваться на процессе проведения голосования, чтобы в итоге мы смогли провести подсчет голосов и достойно завершить избирательную кампанию.