Ольга Щетинина проголосовала на выборах депутатов Гордумы

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина проголосовала на выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на избирательном участке в школе № 186.

- Если человек готов менять город, выдвигать идеи и воплощать их, то для этого важно выбрать своего депутата, - уверена Ольга Щетинина. – Это должен быть человек, который сможет поддерживать и продвигать эти предложения, помогать решить проблемы на местах.

Ольга Щетинина призвала всех нижегородцев прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании. Тем более, что все необходимые эпидемиологические требования для этого соблюдены.

- Голосовать очень комфортно, - призналась Ольга Щетинина. - Людей на избирательных участках не очень много: кто-то уже проголосовал досрочно, кто-то пойдет вечером. Всем посетителям обязательно измеряют температуру. Члены комиссии в защитных масках.