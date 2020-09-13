Эксперты Ситуационного центра рассказали о типовых жалобах на выборах в Нижегородской области

Эксперты Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области тщательно изучают жалобы, поступающие с избирательных участков региона. О тивых из них рассказала руководитель рабочей группы Общественной палаты Нижегородской области по мониторингу избирательных прав граждан Валентина Цывова.

- Одна из типовых претензий наблюдателей связана с тем, что им не дают возможность ознакомиться со списком избирателей. При этом наблюдатель требует длительного времени для ознакомления. Это позволяет ему подсчитать отметки проголосовавших избирателей, - пояснила Валентина Цывова. – Эксперты нашего центра пришли к заключению, что председатель, позволивший наблюдателю «визуально ознакомиться» со списком, но при этом не разрешивший ему произвести подсчет числа проголосовавших, поступает в соответствии с законом.

По словам Валентины Цывовой, работа по сверке контрольных соотношений цифр, вносимых в итоговый протокол результатов голосования и его увеличенную форму, осуществляется участковой избирательной комиссией только после завершения голосования.

- Так что требования отдельных наблюдателей направлены на выявление контрольных соотношений цифр итогового протокола, который составляется по итогам голосования, - пояснила Валентина Цывова. – А это не соответствует обязанностям наблюдателя в ходе голосования.