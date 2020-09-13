Все 1644 избирательных участка в Нижегородской области открылись для голосования. ФОТО: Александр Воложанин

В Единый день голосования 13 сентября в Нижегородской области открылись для голосования все 1644 избирательных участка. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

- Все избирательные участки открылись и начали работу в штатном режиме, без нарушений, - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская. - Мы надеемся, что общероссийское голосование будет доступным, безопасным и пройдет в полном соответствии с российским законодательством.

К слову, на этот раз в ходе выборов особое внимание уделяется соблюдению эпидемиологических требования. Всем участникам голосования измеряют температуру. Также обязательным требованием является ношение маски.

Напомним, сегодня в Нижегородской области проходят выборы депутатов городских дум Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Бора и других городов. В целом в регионе проходит 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых мандаты получат свыше 1700 депутатов разного уровня.