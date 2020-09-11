1644 избирательных участка откроется в Нижегородской области 13 сентября

В Нижнем Новгороде и Арзамасе началось голосование на выборах в городские думы. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- 13 сентября в Единый день голосования в регионе будут работать 1644 избирательных участка, - говорится в сообщении комиссии. – Здесь жители области могут отдать свои голоса на выборах депутатов регионального и муниципального уровней.

Тем временем в Арзамасе и Нижнем Новгороде голосование уже началось. В соответствии с постановлением ЦИК России здесь предусмотрен отдельный порядок досрочного голосования. Участковые избирательные комиссии в этих городах работают 11 и 12 сентября с 8:00 до 20:00. В это время можно будет проголосовать в помещениях участковых комиссий и на дому.

Также 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах. Среди них Балахнинский, Богородский, Павловский, Починковский и многие другие.

Напомним, до 23 апреля 2020 года все они были муниципальными районами. Однако весной приобрели статус муниципальных округов.

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