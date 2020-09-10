Подаренные Москвой трамваи вышли на улицы Нижнего Новгорода

Первые из десяти трамваев, подаренных Нижнему Новгороду Москвой, уже вышли на свои маршруты. Два трамвая вышли на маршруты № 22 и № 8 в Автозаводском районе, и еще два – на маршрут № 18 в нагорной части города. Об этом сообщили в Нижегородэлектротрансе.

В настоящее время ещё шесть трамваев проходят техническое обслуживание перед тем, как они будут распределены между маршрутами в заречной и нагорной части Нижнего Новгорода. А пока на предприятии идет подготовка водителей, которым предстоит управлять новыми трамваями.

- Переданные трамваи откатали только 10 лет. Так что в запасе у них как минимум 6 лет. В дальнейшее мы можем провести капитально-восстановительный ремонт, - сообщили в муниципальном предприятии Нижегородэлектротранс.

Ранее, специалистами был проведен осмотр трамвайных вагонов модели 71-619А, а их состояние было оценено, как удовлетворительное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.