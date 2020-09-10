90% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону

На сегодняшний день 90% многоквартирных домов в Нижегородской области готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на государственную жилищную инспекцию.

- Сегодня мы проверили дом № 5 одиннадцатого микрорайона города Арзамаса, - рассказал консультант Арзамасского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Волков. – Весной там была повреждена отмостка здания, а входные двери проржавели. Кроме того, на них отсутствовали доводчики. Выявив повреждения, мы вынесли предупреждение управляющей компании. Теперь все эти уже устранены: сделана новая отмостка, двери покрашены, установлены доводчики.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году изменятся сроки пробных пусков тепла. В жилых домах и в социальных объектах они должны быть завершены к 15 сентября. Если управляющие компании не уложатся в эти сроки, то им будет грозить административное наказание.

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