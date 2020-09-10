Нижегородская область передала более 817 тысяч сведений о участниках ВОВ

817 508 сведений о нижегородских участниках Великой Отечественной войны было передано для размещения на интерактивной площадке «Дороги памяти» в Подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает военный комиссариат Нижегородской области.

Так в настоящее время региональным военным комиссариатом собрано более 38 тысяч фотографий и 1 500 копий писем фронтовиков.

Наряду с общими данными, включая фамилию, имя, отчество, воинское звание и дату рождения, нижегородцы также могут присылать сведения о наградах, благодарностях, сохранившиеся фронтовые письма и другие материалы, которые позволят увековечить память о событиях Великой Отечественной войны.

Сведения о ветеранах можно передавать в письменном виде в военные комиссариаты по месту жительства. Также пункт приема развернут в областном комиссариате на площади Ошарская, 1. При этом личный прием граждан не проводится, так как действуют ограничительные меры, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Напомним, что сбор информации для размещения в мультимедийной галерее «Дороги памяти» идет с января 2019 года и продолжается по сей день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.